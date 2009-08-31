Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4430/8,4870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,4620/8,4840 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,4760/8,4885 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", в 14:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2670 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2670 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,84 руб. за доллар (+0,2744).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро - доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4260/1,4310 долл./евро. Рынок евро - гривня открылся индикативными котировками 12,0605/12,1060 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0930/12,1175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0930/12,1115 грн./евро.