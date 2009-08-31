«Райффайзен Банк Аваль» планирует увеличить уставный капитал на 0,5 млрд. грн. – до 2,951 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в бюллетене «Ведомости Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» от 28 августа 2009 года.

«Минимальный размер увеличения уставного капитала составляет 531,250 млн. грн. Количество акций, которые размещаются дополнительно, – 5 млрд. 312,500 млн. штук простых именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 531,250 млн. грн.», – сказано в сообщении.

Вопрос об увеличении уставного капитала будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров, которое состоится 14 октября 2009 года.

Размещение акций банка 25-й эмиссии планируется осуществить в срок с 24 ноября 2009 году по 24 января 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

На 1 июля т.г. активы банка составили 57,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,042 млрд. грн., обязательства – 50,768 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 6,455 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года “Райффайзен Банк Аваль” (Киев) закончил с убытком 1 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций ОАО «Райффайзен Банк Аваль».