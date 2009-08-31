Эксперт: рост госдолга Украины продолжится

Рост государственного долга Украины продолжится и на протяжении оставшихся месяцев 2009 г.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, по его словам, июльские данные по госдолгу не отражают выпуск в августе ОВГЗ под увеличение уставного капитала «Нафтогаза Украины» на сумму 18,6 млрд. грн. В то же время, правительство погасило в августе еврооблигации на сумму 0,5 млрд. долл., что эквивалентно 3,9 млрд. грн., отметил экономист.

Кроме того, добавил А.БЛИНОВ, в середине сентября Украина должна погасить еврооблигации на сумму 725 млн. долл. Он не ожидает, что следующий транш МВФ в 3,9 млрд. долл. будет получен в этом году.

По мнению экономиста, в сентябре-декабре 2009 г. темпы наращивания государственного долга должны замедлиться. Он прогнозирует, что прямой государственный долг достигнет к концу 2009 г. 217 млрд. грн., или 23% ВВП. Это значительное увеличение по сравнению с 13,8% ВВП в 2008 г., подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как считает экономист, резкое увеличение государственного долга в июле т.г. было обусловлено двумя основными линиями финансирования бюджета. Во-первых, отметил он, правительство выпустило в июле облигации внутреннего государственного займа на сумму 11 млрд. грн., которые пошли главным образом на рекапитализацию банков. Во-вторых, транш кредита МВФ в размере 3,3 млрд. долл. был целиком направлен в государственную казну, подчеркнул экономист.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный долг Украины в июле 2009 года увеличился на 16% и составил 33,262 млрд. долл., или 256 млрд. грн.

«На протяжении января-июля 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 66,639 млрд. грн. (35,18%), в основном за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы “стенд-бай” в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставления государственных гарантий за отчетный период», - сообщает Минфин.

При этом в министерстве отмечают, что государственный внешний долг увеличился на 35,148 млрд. грн. (40,86%), государственный внутренний долг увеличился на 19,115 млрд. грн. (42,79%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 12,377 млрд. грн. (21,08%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».