Правительство США заработало около 4 млрд долл. на помощи, оказанной частным банкам прошлой осенью в разгар глубочайшего финансового кризиса. По сведениям New York Times, эта прибыль в размере 15% годовых сформировалась в результате того, что 8 крупнейших банков страны полностью выплатили долги плюс проценты. Речь идет, в частности, о таких финансовых компаниях, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express, Bank of New York Mellon.

Казначейство рассчитывает заработать в ближайшие месяцы еще свыше 3 млрд долл, когда должны будут рассчитаться с государством JP Morgan Chase и Capital One. В общей сложности банки, еще не расплатившиеся с Минфином, должны выплатить только в виде процентов 6,2 млрд долл.

В октябре прошлого года Минфин и не помышлял о прибыли, когда выделил 240 млрд долл. на скупку привилегированных акций в сотнях банков, которым грозили колоссальные убытки из-за резкого обесценения ипотечных ценных бумаг. Акции банков, напоминает New York Times, пошатнулись после того, как рухнул банк Lehman Brothers, а правительству пришлось в пожарном порядке спасать крупнейшую страховую компанию мира AIG.

Субсидировавшим эту помощь американским налогоплательщикам был обещан ежеквартальный 5-процентный дивиденд на привилегированные акции банков, а также право покупать их акции по фиксированной цене в следующие 10 лет.

Хотя в правительстве США восприняли сообщение о прибыли как "приятный сюрприз", там прекрасно отдают себе отчет в том, что в долгосрочной перспективе ему, по всей вероятности, придется списать по статье убытки гигантские бюджетные средства, ушедшие на то, чтобы выручить из беды AIG, псевдогосударственные ипотечные структуры Fannie Mae и Freddie Mac, автогиганты General Motors и Chrysler. Миллиардными убытками могут обернуться для бюджета предоставленные банкам гарантии под так называемые токсичные ипотечные кредиты, продолжающие мертвым грузом висеть на шее американской экономики.

К тому же далеко не все банки, включая крупные, смогут в обозримом будущем вернуть правительству полученные от него в трудную минуты деньги. Так, Bank of America и Citigroup все еще держат ипотечные кредиты и другие займы, стоимость которых резко упала и сейчас пока не поддается оценке. Если на них не удастся найти покупателей и эти ценные бумаги перейдут в разряд "токсичных", это грозит оставить огромные зияющие дыры в балансовых ведомостях банков, передает ПРАЙМ-ТАСС.