Полисы ОСАГО подорожают на 10-12%

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО с 1 января 2010 года подорожают в среднем на 10-12%.

Такие данные были озвучены страховым компаниям - членам Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) на заседании президиума бюро, пишет газета «Дело» (№ 136 от 1 сентября).

Согласно предварительным подсчетам специалистов, как рассказала генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Людмила БИЛОШИЦКАЯ, получается, что в среднем по рынку цена «автогражданки» должна повыситься на 10-12%, но это вовсе не значит, что цены поднимутся для всех одинаково - для кого-то они могут даже снизиться. По ее словам, однозначно, повышение коснется водителей легковых автомобилей в городах-миллионниках.

Вместе с тем, для водителей других транспортных средств в небольших городах (до 100 тысяч населения) тарифы могут даже снизиться. «Базовый тариф ОСАГО, согласно предварительным расчетам, ждет несущественное повышение - до 5%, а вот коэффициенты могут как повыситься до 50% для некоторых категорий транспортных средств, так и понизиться, причем на столько же», - уточнил президент Украинской федерации страхования Александр ЗАВАДА.

Президент МТСБУ Владимир РОМАНИШИН, со своей стороны, отметил, что пока еще рано называть какие-то конкретные цифры по удорожанию полисов, правда, он не отрицает, что повышение цен все же состоится.

Кроме того, добавил он, планируется рассмотреть еще и вопрос повышения лимитов ответственности (сегодня они составляют 25,5 тыс. грн., если пострадало имущество, и 51 тыс. грн. при возмещении вреда жизни и здоровью), что также повлияет на стоимость полисов ОСАГО. По словам В.РОМАНИШИНА, сейчас эксперты бюро как раз и занимаются тем, что делают прогнозные расчеты по уровню инфляции и убыточности этого вида страхования, чтобы понять, насколько можно повысить лимиты ответственности и цену «автогражданки».

Окончательное решение по повышению тарифов, уверяет руководство МТСБУ, будет принято на следующем заседании президиума бюро в конце сентября. После этого предложения по ценам на полисы ОСАГО будут переданы в Госфинуслуг и только комиссия вправе утвердить новые тарифы. Как отмечают страховщики, вероятнее всего, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2010 года.

Как ранее сообщалось, чтобы обезопасить себя от чрезмерных убытков, еще в начале 2009 года страховые компании инициировали пересмотр цен на полисы ОСАГО. С этой целью специалисты МТСБУ полгода проводили актуарные расчеты адекватности тарифов и надбавочных коэффициентов (увеличивают стоимость «автогражданки» в зависимости от региона, где зарегистрирован автомобиль, марки авто, стажа водителя).

После предварительных подсчетов оказалось, что стоимость полисов нужно поднять на 10-12%, тогда как ранее некоторые страховщики вполне вероятным называли 50-процентное и даже 100-процентное удорожание «автогражданки».