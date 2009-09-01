ЕК намерена расширить критерии оценки благополучия

Еврокомиссия намерена расширить критерии оценки благополучия, отказавшись от простого подсчета ВВП.

Как сообщает AFP, соответствующие предложения содержатся в проекте коммюнике, которое планируется обнародовать на будущей неделе.

«Согласно замыслу и цели, он (ВВП – УНИАН) не может быть надежной информацией для политических дебатов по всем вопросам», - отмечается в проекте.

«Критически то, что ВВП не измеряет природоохранную стабильность или социальное включение», - говорится в документе.

По проекту, Еврокомиссия планирует создать новые индикаторы, которые бы позволяли принимать лучшие политические решения.

В соответствии с проектом коммюнике, Еврокомиссия планирует создать всеобъемлющий «природный индекс», а также использовать социальные индикаторы, которые бы измеряли качество жизни.

В 2010 году Еврокомиссия планирует представить пилотную версию “индекса давления на окружающую среду”, который будет включать в себя уровень загрязнения окружающей среды, климатические изменения, использование энергоресурсов, биоразнообразие, загрязнение воды и воздуха. Еврокомиссия также планирует создать “информационную таблицу стабильного развития”, которая должна отображать учет политиками приоритетов общества.