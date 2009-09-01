Томенко: БЮТ не будет голосовать за изменения в бюджет

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО отмечает, что фракция БЮТ не будет голосовать за законопроект об изменениях в закон о государственном бюджете на 2009 год относительно прожиточного минимума и минимальной зарплаты, пока не будет реального экономического обоснования, за счет чего будут повышены пенсии и заработная плата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал вчера в эфире «5-го канала».

«Мы не против, чтобы закон о социальных стандартах рассматривался. Но мы не будем голосовать до тех пор, пока не будет реального, понятного и ответственного экономического обоснования за счет чего будут повышены пенсии и заработная плата», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Сегодня фракциям в парламенте становится все сложнее договариваться, потому что все понимают, что идет холодная война. И самый горячий ее период начнется вместе с президентской избирательной кампанией», - сказал он.

«Глядя на поведение команды Виктора ЯНУКОВИЧА, создается впечатление, что они уже считают дни до его победы на выборах, а команда Виктора ЮЩЕНКО с ужасом думает, что скоро эти дни заканчиваются и заботится о том как сделать его депутатом», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Говоря о начале работы парламента после летних каникул, вице-спикер назвал «нерезультативным» вчерашнее заседание Согласительного совета, в то же время отметив, что все же определенные договоренности достигнуты.

По словам Н.ТОМЕНКО, сценарии развития событий в парламенте можно разделить на оптимистический и пессимистический. «Оптимистический вариант – во вторник работаем и принимаем решение о работе в течение всей пленарной недели и всю неделю посвящаем принятию ряда законов, которые касаются базовых вопросов социально-экономического развития страны. Кроме социальных законопроектов, мы хотим снять искусственную дискуссию о конституционных изменениях и рассмотреть ряд принципиальных законопроектов в поддержку территориальных общин», - рассказал заместитель Председателя ВР.

Он отметил, что сегодня территориальным общинам необходима поддержка законодателя, и фракция БЮТ будет предлагать целый день работы парламента посвятить рассмотрению законопроектов о местном самоуправлении.

«В рекламе, которую вы видите с лозунгом «Они блокируют. Она работает» речь идет не только о премьер-министре Юлию ТИМОШЕНКО, не только об украинской женщине, которая работает и содержит семью, но и о территориальной общине, которая обеспечивает жизнедеятельность села, поселка и города. Поэтому нам срочно необходимо принимать соответствующие законы для поддержки местного самоуправления», - сказал он.

Пессимистическим вариантом Н.ТОМЕНКО считает возможность блокирования работы Верховной Рады.