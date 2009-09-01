Ефремов: Фракция ПР заблокирует работу ВР

Фракция Партии регионов может заблокировать работу Верховной Рады Украины, если БЮТ откажется голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, вчера между фракциями БЮТ и Партии регионов была достигнута договоренность о голосовании по этому документу. В то же время, по словам А.ЕФРЕМОВА, договоренности могут быть нарушены.

В свою очередь, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что БЮТ не собирается голосовать за этот проект закона.