Межбанк: торги по доллару - 8,4420/8,4850 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4420/8,4850 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2660/0,2675 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1225/12,1870 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4362/1,4364 долл./евро (понедельник - 1,4275/1,4277 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн./долл.