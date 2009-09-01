Набсовет «Укргазбанка» возглавил предправления Нафтогаза

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА возглавил Наблюдательный совет подконтрольного государству «Укргазбанка».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его информации, в наблюдательный совет банка вошел также первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Этот банк рассматривается как претендент на статус отраслевого банка. Предстоит большая напряженная работа», – отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце августа председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ сообщил, что «Укргазбанк» ведет активные переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о принятии на обслуживание ряда ее дочерних структур.

Он напомнил, что «Укргазбанк» когда-то создавался как структура, ориентированная именно на газовую отрасль. «Поэтому одну из главных своих задач я вижу в том, чтобы начать максимально эффективно использовать в сегодняшних условиях весь опыт, накопленный за 16 лет существования банка», – пояснил А.МОРОЗОВ.

По его словам, предприятия системы НАК «Нафтогаз Украины» сотрудничают с более чем 60 банками. Таким образом, с одной стороны это позволяет диверсифицировать финансовые потоки и риски, но с другой – создает достаточно серьезные сложности управленческого характера, мешает оптимальному управлению этими потоками, убежден банкир.

ОАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.