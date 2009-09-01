ГлавКРУ: Власти Киева не обеспечили выполнение горбюджета

Власти Киева не обеспечили выполнение городского бюджета и не предоставили жителям столицы надлежащие социальные гарантии и услуги.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины, об этом свидетельствуют результаты государственного финансового аудита выполнения бюджета Киева за 2007-2008 годы и I квартал 2009 года, проведенного во исполнение поручения Кабинета Министров в марте-июле текущего года.

В общем, результаты аудита засвидетельствовали, что в целом работа по формированию, рассмотрения и утверждения бюджета столицы в исследуемый период осуществлялась с учетом требований бюджетного законодательства. Однако, Киеврада и ее исполнительный орган (КГГА) в 2007 и 2008 годах, имея достаточную материальную базу, не обеспечили выполнение бюджета города в полном объеме и соответственно финансирование расходов, определенных законодательством приоритетными. А именно: предоставление территориальной общине города качественных и в полном объеме государственных социальных гарантий и социальных услуг.

Так, в 2007 году при выполнении доходной части бюджета Киева на 98% (при плане 16,5 млрд. грн., фактически получено 16,3 млрд. грн.) обеспечено проведение запланированных расходов всего на 88% (план – 15,9 млрд. грн., фактически – 14,2 млрд. грн.). Еще хуже было состояние выполнения бюджета города в 2008 году. Получено 83% запланированных доходов (план - 24,6 млрд. грн., фактически - 20,5 млрд. грн.), а расходы профинансированы на 76% запланированных объемов (план - 20,9 млрд. грн., фактически - 15,9 млрд. грн.).

Больше всего средств из-за невыполнения плановых показателей бюджета столицы недополучили сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культура и искусство, физкультура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь. Накопившиеся в последнее время в Киеве проблемы с предоставлением государственных социальных гарантий, практически не решались. Более того, из-за принятия киевскими городскими властями ряда непродуманных управленческих решений такие проблемы еще больше обострились.

Как засвидетельствовала проверка, в настоящее время самым болезненным для киевлян является катастрофическое состояние дорожного хозяйства, аварийные водопроводы и канализационные сети, устаревшее лифтовое хозяйство, необеспеченность детскими дошкольными заведениями, низкий уровень гарантированных государством социальных услуг в общеобразовательных и лечебных учреждениях.

Для решения этих и других проблем в бюджете столицы необходимо ежегодно дополнительно предусматривать по меньшей мере 4 млрд. грн. Вместо этого выявлен недобор бюджетом доходов, финансирование непервоочередных расходов, нецелевое и с нарушением законодательства использование бюджетных средств в общей сложности на сумму около 5 млрд. грн. ГлавКРУ, в частности, указало на "откровенно бесхозяйственное” распоряжение землями столицы и коммунальным имуществом, дополнительное содержание за счет средств местного бюджета органов, финансирование которых осуществляется в соответствии с законодательством из госбюджета, а также безосновательное увеличение количества и численности управлений и отделов в Киевской горгосадминистрации.

Отдельно ГлавКРУ выделило решение КГГА о предоставлении льгот по уплате налогов и сборов за аренду коммунального имущества и земельных участков, которые являются одним из основных источников наполнения городского бюджета.

Таким образом, констатировали в ГлавКРУ, аудит засвидетельствовал, что при имеющихся подходах органов местного самоуправления и местных органов власти к управлению финансовыми ресурсами Киева не может быть обеспечено качественное выполнение бюджета и решены существующие проблемы по предоставлению его жителям надлежащих государственных социальных гарантий и социальных услуг.