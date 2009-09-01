Минфин разместил ОВГЗ на сумму 139 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 31 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 139 млн. 186 тыс. 199 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 63 млн. 877 тыс. 920 грн. с доходностью на уровне 21,9% годовых и погашением 28 апреля 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 34 млн. 163 тыс. 479,5 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 41 млн. 144 тыс. 800 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.