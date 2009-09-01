НБУ обязал банки предоставить планы по сокращению проблемных активов

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки, у которых удельный вес негативно классифицируемых в общем объеме активов превышает 10%, предоставлять регулятору планы по их сокращению.

Об этом говорится в письме НБУ №47-412/11904 от 27 августа, которое имеется в распоряжении УНИАН.

"Банкам, которые имеют долю негативно классифицируемых активов свыше 10% от общей суммы активов, по которым должен оцениваться риск и формироваться резервы, необходимо подавать департаменту безвыездного банковского надзора детальный план мер, направленных на уменьшение негативно классифицируемых активов", - сказано в письме.

В документе объясняется, что данное требование принято в связи с контролем за выполнением банками требований постановления №421 от 22 июля 2009 года. В частности, постановлением предусмотрено, что на период до 1 января 2011 года к банкам могут не применяться меры воздействия в случае увеличения удельного веса негативно классифицированных активов в общих активах в результате уменьшения их суммы. Эта норма будет применяться только при условии формирования банком соответствующих резервов и предоставления детального плана мероприятий, направленных на уменьшение проблемных активов с ежемесячной разбивкой.

Информация должна предоставляться до 12 числа месяца, следующего за отчетным, без сопроводительного письма.

Банки, в которых введена временная администрация, указанную информацию не предоставляют.

Справка УНИАН. По данным Национального банка, на 1 августа суммарный объем проблемных кредитов превысил 46 млрд. грн., что составляет 6,1% от общего кредитного портфеля всех украинских банков. При этом многие участники рынка и эксперты высказывают мнение, что реальные показатели проблемных кредитов в несколько раз больше и достигают 25% кредитного портфеля.