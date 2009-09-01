Эксперты МВФ прибыли в Украину для подготовки проекта бюджета
Визит продлится до 4 сентября
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прилетели в Украину с целью обсуждения вопроса подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год.
Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Киеве.
Визит продлится до 4 сентября.
По информации МВФ, обсуждение проекта Госбюджета-2010 будет проведено в рамках подготовки к приезду в Украину в конце октября миссии МВФ.
Предполагается, что миссия обсудит с украинскими властями третий пересмотр программы сотрудничества stand by.
Как сообщал УНИАН, 19 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.
По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта Госбюджета-2010.