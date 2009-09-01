Минфин: для четвертого транша МВФ нужна коррекция макропоказателей

Одним из возможных требований Международного валютного фонда (МВФ) при выделении четвертого транша кредита стенд-бай может стать коррекция макроэкономических показателей на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Валерий АЛЕШИН на брифинге во вторник.

«Ранее мы проводили с Фондом сложные, но успешные переговоры по прежним траншам. Сейчас будет сложнее. Надо корректировать показатели 2009 года, чтобы получить очередной транш. Речь идет, в том числе, о размере госдолга», - сказал В.АЛЕШИН. (Государственный долг Украины в июле 2009 года увеличился на 16% и составил 33,262 млрд. долл., или 256 млрд. грн. – УНИАН)

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл., Четвертый в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.