Эксперт: интервенции НБУ по курсу ниже рыночного нецелесообразны

Проведение Национальным банком Украины интервенций на наличный валютный рынок по курсу ниже рыночного нецелесообразно.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что некоторая нестабильность, которая наблюдается на валютном рынке, носит временный характер, и меры НБУ, в частности, проведение интервенций на наличный валютный рынок могут достаточно быстро стабилизировать ситуацию.

«Если такие аукционы будут проведены на следующей неделе с аналогичными величинами (объемами продажи валюты - УНИАН), то спрос будет удовлетворен. Потому что, если мы посмотрим на данные месячной покупки населением национальной валюты, то она на сегодняшний день составляет 2-2,5 млрд. долл. Даже если мы возьмем, что в этом месяце из-за дополнительных опасений дальнейшего ослабления гривни будет 3 млрд. долл., то если мы за неделю будем скидывать порядка 300-400 млн. долл. дополнительно, мы уберем эту ситуацию (курсовой нестабильности – УНИАН) на какое-то время», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

При этом он подчеркнул, что остается вопрос, по какому курсу НБУ должен проводить интервенции. Эксперт считает, что продавать валюты по курсу ниже рыночного нецелесообразно.

«Вопрос более серьезный - это то, насколько целесообразно проводить интервенции именно по этому курсу (по 8 грн./долл. – УНИАН). Можно предположить, что курс, который мы на сегодняшний день наблюдаем на межбанке, он является тем, который можно назвать рыночным, соответственно продажа ниже рыночного - это просто оттягивание времени покуда мы дойдем до рынка», - отмечает А.ЖОЛУДЬ.

Справка УНИАН. На прошлой неделе Национальный банк Украины провел дополнительные интервенции на наличный рынок валюты: 25 августа – 92 млн. долл., 27 августа – 170 млн. долл., направленные на удовлетворение спроса на доллары на наличном рынке.

В результате таких действий НБУ около десяти банков продавали доллары по 8,16 грн./долл., в то время как большинство других финучреждений покупали американскую валюту по курсу 8,4-8,5 грн./долл.