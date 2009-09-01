Суд освободил из-под стражи главу «Кингс Кепитал» Бандурченко

На днях суд в Киеве освободил из-под стражи под подписку о невыезде руководителя ООО «Кингс Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО, который обвиняется в мошенничестве со средствами граждан.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, такое решение суд принял по ходатайству адвокатов А.БАНДУРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководителя ООО «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО столичная милиция задержала 24 ноября прошлого года по обвинению в мошенничестве со средствами граждан. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными с «Кингз Кепитал» соглашениями не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.

Сумма денег, полученных «Кингз Кепитал» от граждан, превышает 100 млн. долларов.

По информации милиции, всего выявлено около 6 тысяч договоров «Кингс Кепитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый большой вклад — 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в милицию, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн.

В марте 2009 года милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингс Кепитал».

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингс Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру.