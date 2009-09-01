Межбанк: доллар вырос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4420/8,4850 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,4850/8,5110 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,5270/8,5550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн.долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2660/0,2675 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2669/0,2678 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2676/0,2684 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,8088 рублей за доллар (-0,0312).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4362/1,4364 долл./евро, а к 15:10 упали до 1,4316/1,4318 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1225/12,1870 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1680/12,2050 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2040/12,2480 грн./евро.