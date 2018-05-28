Новые инициативы НБУ: деньги под матрасы?..

Почти год прошел с того момента, как для всех украинских владельцев депозитов прозвучал не просто тревожный звоночек, а целый "депозитный набат". Тогда в последних числах сентября 2008 г. мощно тряхнуло один из крупнейших в стране банков - "Проминвестбанк". Напуганные спорами властей о неотвратимом кризисе и искусно внедренными слухами о шаткости банка, помнящие политико-банковский финт с "советскими сберкнижками", нестабильность 1998 и 2004 годов, вкладчики одного регионального отделения ПИБа за сутки сняли недельную норму со своих счетов. Пусковой механизм по запуску паники сработал и... "эффект домино" накрыл отечественную банковскую систему.

С того времени вкладчик-депозитчик - основа банковской системы (простите за смелость) - перестал спать спокойно и потерял чувство защищенности и собственного достоинства. Взамен приобретя ощущение виртуальности и размытости своих прав на собственные же деньги. Последовавшие за этим де-факто мораторий на досрочное снятие депозитов, мощная волна по защите и помощи тем, кто набрал кредитов и не может с ними расчитаться (по сути, все это - за счет тех, кто положил деньги на депозит), введение то в одном, то в другом банке временных администраторов и кураторов, нестабильность нацвалюты, рецессия в отраслях и безработица привели к тому, что такой вид, как "украинский вкладчик-депозитчик" постепенно вымирает. Даже на фоне все более растущих ставок по депозитам, которыми в первом полугодии с.г. банки пытались "подкормить" оставшихся редких особей. Увы, мизерное количество людей к середине года снова стало нести свои деньги на депозиты, преимущественно, краткосрочные.

При том, что, к сожалению, уже почти не действуют призывы к патриотизму граждан, и они забирают (и не несут новые) деньги со счетов, даже если это не последние копейки, и есть понимание, что сотня-тысяча-десятки тысяч небольших депозитов могли бы поддержать и банки, и высыхающую без кредитов экономику страны. Увы, депозиты в лучшем случае переместились в банковские сейфы. И сложно упрекнуть за такое недоверие... Тем более, что даже при лояльности и заинтересованности банков, владелец депозита вполне может ожидать "подставы" извне - со стороны регулятора, законодателей и т.п. (об этом - чуть ниже).

Попробуйте посоветовать - как в таких условиях действовать человеку, который может и хочет положить деньги на депозит? Наверное, наиболее точный, хотя и малоцензурный совет - из словосочетания "положить деньги на депозит" убрать слово "деньги", акцентировать на том, что слово "положить" в просторечии означает еще кое-что, и..., короче, дальше каждый трактует в меру своей "информированности"...

Плюс к этому, почти год глобальный кризис, который в Украине можно назвать эксклюзивным, «добивает» экономику, банковскую систему и, в целом, рядовых граждан. Национальный банк из последних сил пытается противостоять: несмотря на заявления специалистов и прогнозы экспертов относительно девальвации гривни, он упрямо обещает стабилизацию. Кабмин, обвиняющий НБУ в «дурном» сотрудничестве, упорно «спасает» пошатнувшиеся банки, вкладчиков которых как драгоценный электорат окутывает заботой. Но обещания, как у нас всегда происходит, остаются только обещаниями, а опека порой «выходит боком». Чем же обернулся для украинца кризисный год?..

Украинский метод борьбы с кризисом – запреты

На днях Нацбанк обнародовал проект постановления, которое опять же выписано во спасение. Суть документа в том, что банки могут наделить правом выдавать проценты по валютным депозитам в гривне. Также регулятор планирует запретить изымание вкладов досрочно, если банк находится в стадии финансового оздоровления, в частности во время реорганизации путем преобразования, а также в случае введения моратория на удовлетворение потребностей кредиторов.

Т.е., отдал банку валюту – получил гривню. У тебя даже не спросили согласия. Но к последнему нам не привыкать. Эксперты тоже не согласны с антикризисными шагами регулятора. К примеру, экс-председатель Национального банка Сергей Тигипко заявил, что такие действия засвидетельствуют о непрофессионализме руководства НБУ, а также об игнорировании прав украинских вкладчиков.

В вопросе моратория на выдачу депозитов досрочно также есть нюансы. Первый – НБУ обнародовал проект постановления, что стало сигналом вкладчикам – нужно спешить разорвать договоры. Второй – люди не до конца понимают, что такое реорганизация, считая, что это - изменение вида хозяйствования. Как отметил партнер компании “Адлер и партнеры. Адвокатское бюро”, адвокат Вадим Садовой, закон «Об акционерных обществах» (N 514-VI) заменил такие виды, как «открытое акционерное общество» и «закрытое акционерное общество», на «публичное акционерное общество» и «частное акционерное общество». Нововведение предусматривает изменение названия организации, но при этом организационно-правовая форма хозяйствования «акционерное общество», определенная п.3.2.1 Классификации организационно-правовых форм ведения хозяйства, остается неизменной.

“Замена видов ОАО и ЗАО на ПАО и ЧАО также не может считаться реорганизацией общества, поскольку она не предусматривает слияния, присоединения, разделения, выделения, превращения”, - отмечает эксперт.

При таких условиях НБУ даст возможность банкам манипулировать вопросом финансового оздоровления. Поэтому в случае, если регулятор не определит четких правил, можно ожидать злоупотребления со стороны финансовых учреждений, заявляют аналитики.

Выкручивание рук по-украински

С приходом кризиса вкладчики банков достаточно настрадались от непрофессионализма власти. Натерпелись они и до кризиса, когда правительство заверяло в прочности и непоколебимости национальной валюты.

Еще на стадии начала проблем вокруг “Проминвестбанка” – первой ласточки прихода в нашу страну глобального кризиса, НБУ ввел мораторий на досрочное снятие депозитов. Это всем известное 319 постановление регулятора от 13 октября 2008 года. В декабре того же года оно было отменено и появилось новое предписание. Нацбанк постановлением №413 отменил мораторий на досрочное снятие депозитов, но... Пункт 2 содержал рекомендацию директивного характера - банки должны предпринимать все необходимые меры для позитивной динамики роста депозитов с целью не допустить досрочное возвращение средств, размещенных вкладчиками. А 5 пунктом предусматривалось, что дирекция банковской регуляции и надзора НБУ должна установить контроль выполнения «рекомендаций». В отношении банков-нарушителей было разрешено принимать меры. По сути, новое постановление вроде и необязательное к выполнению, но несогласных нужно наказывать. Вся эта тарабарщина действовала до мая 2009 года, когда регулятор, белый и пушистый, дал добро на отмену негласного моратория.

Этим шагом НБУ якобы приостановил отток денег с банковских счетов, но появилась новая проблема – категорическое недоверие украинцев к действиям власти, в частности Национального банка, по выходу из кризисной ситуации, непонимание политики в сфере банковского рынка. Эксперты сходились во мнении – решения и действия регулятора непрозрачные, непрогнозируемые и несистематические. Следствие – несмотря на действие «рекомендательного моратория», банки стали «мухлевать» и во время выдачи депозитов в срок. В то же время, это не способствовало наращиванию депозитного портфеля в банковской системе. Перед банками стал вопрос, чем привлечь население? Интересно, что интересы главных фигурантов – украинских вкладчиков – не брались во внимание. Например, не была введена горячая линия, где можно было бы пожаловаться на злоупотребление банка. Камеры журналистов иногда фиксировали обездоленных «поставщиков» средств, которым срочно нужны были деньги на операцию, похороны и т.д., однако сердце Нацбанка это не задевало.

Именно тогда, на волне массового недовольства действиями Национального банка, премьер-министр взялась за спасение «утопающих». Тимошенко стала атаковать и приложила немало усилий для свержения главы НБУ Владимира Стельмаха (правда, на данный момент - безуспешных). Из стен Кабмина идея, четко сформулированная в постановлении, путем пенька полетела в Верховную Раду. Последняя согласилась, но сопротивление пришло со стороны Президента, и В.Стельмах остался в обогретом кресле… Теперь стоит ожидать возвращения к этому вопросу в осенне-зимний период, выборы внесут свои коррективы.

Кто пострадает от новых идей Нацбанка?

Динамика роста депозитов физических лиц уже пятый месяц подряд имеет позитивную тенденцию, хотя с начала года она все же остается негативной. О юридических лицах такого не скажешь, из-за нехватки оборотных средств предприниматели продолжают сидеть в яме в поисках дна кризиса. Поскольку кредитов банки не выдают, пытаются выжить за счет запасов и резервов.

Руководитель информационно-аналитического центра «Forex Club» Николай Ивченко объясняет частичное возвращение депозитов физических лиц в банки тем, что сейчас нет альтернативных возможностей сэкономить: вкладывать в недвижимость - на перспективу, поскольку кризис не дает возможности быстро на этом заработать, держать деньги дома - опасно, для операций на биржах нужны знания и интуиция. Да и эти первые неуверенные признаки доверия легко потерять, слишком много пережито…

Злополучная инициатива Нацбанка также не облегчит жизнь. Кстати, практика невозвращения досрочно депозитов применяется на сегодня во многих развитых странах: во Франции, Финляндии, Германии, Италии, отмечает Н.Ивченко. Ранее идею поддержали в Ассоциации украинских банков (что не удивительно), отмечая при этом, что досрочное снятие депозитов несет в себе определенные риски для финучреждений.

Понятно, что НБУ пытается снизить спрос на валюту и стабилизировать гривню. Однако, как показывает опыт, сама идея без четкого разъяснения сыграет на руку недобросовестным банкирам… И таким образом, вопрос, куда деть депозит по-прежнему никакого приемлемого ответа не получит...

Юлия Главацкая (УНИАН)