Эксперт: увеличение УФ позитивно для «Райффайзен Банка Аваль»

Увеличение уставного капитала «Райффайзен Банка Аваль» должно оказать позитивное влияние на его финансовую устойчивость.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его словам, «выпуск акций банком на 531 млн. грн. ниже нашего предыдущего прогноза выпуска акций на 1 млрд. грн.». Учитывая тот факт, что эмиссия должна проходить в период с 24 ноября 2009 года по 24 января 2010 года, банк больше не будет привлекать дополнительный капитал акционеров в текущем году, считает аналитик.

Он прогнозирует, что данное вливание капитала будет достаточным для покрытия банком кредитных рисков в последующие 9-12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» планирует увеличить уставный капитал на 0,5 млрд. грн. – до 2,951 млрд. грн.

«Минимальный размер увеличения уставного капитала составляет 531,250 млн. грн. Количество акций, которые размещаются дополнительно, – 5 млрд. 312,500 млн. штук простых именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 531,250 млн. грн.», – сказано в сообщении банка.

Вопрос об увеличении уставного капитала будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров, которое состоится 14 октября 2009 года.

Размещение акций банка 25-й эмиссии планируется осуществить в срок с 24 ноября 2009 году по 24 января 2010 года.