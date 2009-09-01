НБУ ужесточил требования к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к коммерческим банкам по зачислению сумм обязательного резервирования на отдельный счет регулятора.

В постановлении правления НБУ №514 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 31 августа 2009 года указывается, что с 10 сентября 2009 года ежедневно на отдельном счете в НБУ должна находится сумма эквивалентна 50% суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования (с 3 августа т.г. требовалось зачисление на отдельный счет 40% от суммы резервирования).

Одновременно Нацбанк с 10 сентября возобновляет требование к коммерческим банкам по формированию на начало каждого операционного дня на корреспондентском счете в НБУ резервы в размере минимум 90% от суммы обязательных резервов, которые сформированы за предыдущий отчетный период резервирования.

Таким образом, Нацбанк пытается ограничить возможность коммерческих банков использовать гривневые ресурсы для спекуляций на валютном рынке. Так, согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке использовать в течении дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.