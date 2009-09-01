Эксперт: банкам придется направить 1 млрд. грн. на спецсчета в НБУ

Увеличение уровня обязательных резервов вынудит коммерческие банки направить 1 млрд. грн. на специальные счета в НБУ.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, введение обязательного резервирования в августе стало главной причиной сокращения корреспондентских счетов банков в НБУ на 6,7 млрд. грн. в целом за август. «Последнее решение регулятора принято в ключе политики сдерживания инфляции и обменного курса путем ограничения денежного предложения», - отметил экономист.

В то же время, считает А.БЛИНОВ, «центральный банк не стремится откачивать ликвидность посредством рыночных операций». В частности, НБУ снизил процентную ставку по депозитным сертификатам - своим пассивным инструментам, через которые банки депонируют свободные средства в НБУ на короткие сроки, напомнил экномист. Он отметил, что с 1 сентября т.г. ставка по 2-дневным депозитам в Нацбанке составляет 0,5%, тогда как в августе она составляла 1%-2%. 3-месячная ставка была снижена с 9%-11% до 8%, добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ужесточил требования к коммерческим банкам по зачислению сумм обязательного резервирования на отдельный счет регулятора.

В постановлении правления НБУ №514 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 31 августа 2009 года указывается, что с 10 сентября 2009 года ежедневно на отдельном счете в НБУ должна находится сумма эквивалентна 50% суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования (с 3 августа т.г. требовалось зачисление на отдельный счет 40% от суммы резервирования).

Одновременно Нацбанк с 10 сентября возобновляет требование к коммерческим банкам по формированию на начало каждого операционного дня на корреспондентском счете в НБУ резервы в размере минимум 90% от суммы обязательных резервов, которые сформированы за предыдущий отчетный период резервирования.

Таким образом, Нацбанк пытается ограничить возможность коммерческих банков использовать гривневые ресурсы для спекуляций на валютном рынке. Так, согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке использовать в течении дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.