Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок регистрации филиалов иностранных банков.

Постановлением правления НБУ от 4 августа 2009 года №446 (регистрация в Минюсте - 25 августа 2009 года), которое обнародовано на сайте Верховной Рады, вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений.

Ранее Положением регулировалась регистрация представительств иностранных банков, а в соответствии с изменениями, глава 11 документа предусматривает порядок аккредитации представительств и филиалов иностранных банков в Украине.

Положением предусматривается, что представительство, филиал иностранного банка имеет право начать деятельность в Украине после аккредитации в Национальном банке. Соответствующие сведения о представительстве, филиале иностранного банка регулятор вносит в Государственный реестр банков.

Одним из условий открытия филиала в Украине является отсутствие финансовых или правовых проблем у иностранного банка. Это должно быть подтверждено предоставленной иностранным банком финансовой отчетностью за три последних года, которая должна быть подтверждена независимым аудитором, и информацией органа банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, предоставленной на основании заключенного между Национальным банком и этим органом банковского надзора соглашения о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий.

Информация органа банковского надзора должна, в частности, содержать сведения об отсутствии или наличии претензий наблюдательного органа к деятельности иностранного банка, которые могут свидетельствовать о повышенных рисках в деятельности иностранного банка во время создания филиала в Украине. Также иностранный регулятор должен предоставить информацию о владельцах существенного участия и руководителях банка, а при необходимости и другую информации относительно деятельности иностранного банка.

Для аккредитации филиала иностранный банк должен предоставить в Нацбанк письменное обязательство о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Украины. Такой документ должен быть подписан руководителем исполнительного органа или совета иностранного банка.

Банковская лицензия и письменное разрешение на осуществление отдельных операций выдаются филиалу при условии соблюдения ним требований, установленных законодательством и нормативно-правовым актами НБУ для коммерческих банков.

Справка УНИАН. Порядок открытия филиалов иностранных банков предусмотрен статьей 24 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В ней указывается, что минимальный размер приписного капитала филиала на момент его аккредитации должен быть не менее 10 млн. евро.