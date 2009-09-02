Золото в мире подорожало

Золото во вторник 1 сентября подорожало, так как инвесторы искали тихую гавань на фоне падения на фондовых и товарных рынках, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,3% на отметке $956,50 за тройскую унцию.

Декабрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 0,9% на отметке $15,06 за тройскую унцию. Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на 1,4% до $1226,80 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия снизился на 1,4% до $289,45 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись небольшим снижением на отметке $2,8185 за фунт.