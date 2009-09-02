«Ощадбанк» будет работать за рубежом с банковскими металлами

Национальный банк Украины (НБУ) в августе текущего года предоставил ОАО «Ощадбанк» разрешение на осуществление операций с банковскими металлами на международных рынках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, банк получил возможность расширить перечень предоставляемых услуг в указанном секторе. В частности, «Ощадбанку» имеет право открывать корреспондентские счета в банковских металлах за рубежом, проводить операции купли-продажи банковских металлов без физической поставки и пр.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк») зарегистрировано НБУ 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2009 года активы банка составляли 53,542 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 41,969 млрд. грн., обязательства – 37,120 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,422 млрд. грн.

По итогам І полугодия 2009 года «Ощадбанк» получил прибыль в размере 754 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.