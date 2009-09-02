Эксперты: на инвесторов США повлияли прогнозы

Прогнозы новых потерь в банковской системе оказались определяющими для инвесторов в США – эксперты

Прогнозы новых потерь в банковской системе оказались определяющим фактором для настроений инвесторов в США.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете компании "Тройка Диалог Украина".

Как результат, по итогам вчерашних торгов фондовый рынок США упал на 2,2%, даже несмотря на рост индекса производственной активности в августе и его выход в зону роста (выше 50 пунктов). Индекс VIX взлетел на 12% – до 29 пунктов, отражая риск, присущий рынку акций.

Азиатские рынки открылись сегодня на этом фоне снижением, а курс иены вырос до Y131,9/1 евро. Китайский фондовый рынок остается крайне неустойчивым, а индекс Shanghai Composite переходит из положительной в отрицательную зону и обратно.