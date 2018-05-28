Слишком дорогие ошибки бюджетного планирования...

До 15 сентября Кабинет министров должен подать на рассмотрение в парламент вариант государственного бюджета на следующий год. Судя по озвученным макроэкономическим ожиданиям правительства, главный финансовый документ страны на 2010 г. будет не менее оптимистичным, нежели на текущий. Это закладывает риск того, что уже с первых месяцев 2010 г. казна столкнется с нехваткой финансовых ресурсов, покрывать которую придется за счет усиления фискального давления, эмиссии денежной массы и дальнейшего залезания в долги.

Бюджетный процесс обещает быть крайне сложным как в политическом, так и в экономическом аспекте. Через две недели в Верховную Раду должен поступить целостный закон о госбюджете на следующий год, однако правительство все еще не подало в парламент проект «Основных направлений бюджетной политики на 2010 год» (бюджетную резолюцию). К слову, сам факт того, что в сентябре общество не знает даже приблизительного прогноза Кабмина на следующий год, является ненормальным. Только благодаря комментариям чиновников Минфина, общество может узнать о параметрах бухгалтерии.

Закономерно и естественно, что в преддверии выборов Кабмин, пытаясь продемонстрировать результаты борьбы с финансово-экономическим кризисом, представит оптимистичный вариант госбюджета. К такому предположению подводят и макроэкономические показатели, закладываемые правительством на 2010 г. В частности, на следующий год Минфин ожидает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 9,7%, дефицит госбюджета – 3%.

Для того, чтобы подсчитать доходную и расходную статьи бюджета, Кабмину потребуются еще среднегодовые официальный обменный курс гривни и цена импортного газа. В отличие от предыдущих лет, в этом году Украина имеет четкую формулу расчета стоимости «голубого топлива», поэтому данный показатель правительство может рассчитать с достаточно высокой точностью. Обменный курс гривни (8,5 грн. за долл.) Минфин подсчитал самостоятельно, хотя раньше это делал НБУ. Нацбанк закладывал целевой ориентир в Основах денежно-кредитной политики, однако в этом году этот документ так и не был утвержден (согласно Бюджетному кодексу, Совет НБУ обязан это сделать до 1 апреля). Скорее всего, регулятор попросту решил избавиться от ответственности, поскольку, утвердив курсовой ориентир, он должен будет его придерживаться.

В общей сложности, прогнозируемые макроэкономические показатели свидетельствуют об уверенности Кабинета министров в преодолении Украиной рецессии уже в следующем году. Позитивный настрой правительства, безусловно, важный положительный психологический фактор, значение которого не стоит недооценивать. В то же время, насколько могут быть негативными последствия колоссального расхождения между заложенными макроэкономическими показателями и реальными, мы можем наблюдать в текущем году.

Сначала расходные статьи, а затем под них доходная база...

Фундаментальная проблема бюджетного планирования заключается в том, что в Украине госбюджет формируется по принципу обеспечения расходов, а не наличия финансовых ресурсов. Иными словами, сначала определяются расходные статьи бюджета, а уже затем под них «подгоняется» доходная база.

Таким образом, если в бюджете заложен определенный объем расходов, то его необходимо выполнять. К тому же большая часть расходов является защищенными статьями, поэтому их недофинансирование не допускается. Однако, несмотря на ухудшающуюся экономическую обстановку, в этом году правительство решило не резать расходную часть бюджета. В процессе разработки госбюджета на текущий год КМУ был уверен, что Украине удастся избежать экономического спада (напомним, в бюджете на 2009 г. заложены ожидания роста ВВП на 0,4% и инфляции на уровне 9,5%).

Однако, падение экономики в первом полугодии оказалось слишком глубоким – почти 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что отрицательная динамика из-за низкой сравнительной базы 2008 г. во втором полугодии будет менее критической (а в ноябре-декабре в месячном сравнении и вовсе окажется близкой к 0), падение экономики по итогам года, даже при оптимистическом сценарии, не будет лучшим чем «-10%».

Ноу-хау латания бюджетных дыр

Снижение ВВП и вместе с тем доходов населения и предприятий подорвало доходную основу государственного и сводного бюджетов. Как результат - по итогам семи месяцев текущего года дефицит государственного бюджета составил 15,35 млрд. грн. Сводный бюджет за семь месяцев выполнен с дефицитом 17,84 млрд. грн.

Имея очень ограниченный перечень инструментов, КМУ посреди бюджетного года начал совершать резкие движения с тем, чтобы залатать дыры по социальным расходом. Преодолеть возникший разрыв он пытается за счет:

Повышения фискального давления на экономику. В этом году по инициативе Кабинета министров парламент повысил ставки акцизного сбора на горюче-смазочные материалы, кузова и готовые автомобили, пиво, алкогольные и табачные изделия, а также ставки налога с владельцев транспортных средств. Кроме того, были проиндексированы твердые ставки акцизного сбора на большинство товаров, которые облагаются этим налогом.

Взимания платежей в начале года по тем статьям доходов, которые должны были бы уплачиваться на протяжении всего года. Речь идет, прежде всего, о поступлениях от НБУ и плате за транзит российского газа. Кроме того, очевидно, некоторые авансовые платежи осуществляли и государственные предприятия.

Авансового взимания налогов. Некоторые предприятия уже уплатили налог на прибыль не только до конца этого года, но и на более длительную перспективу.

Сокращения финансирования капитальных расходов госбюджета. Капитальные расходы в первом полугодии государственного бюджета сократились на 57,8%, до 2,19 млрд. грн., сводного - на 41,3% - до 5,35 млрд. грн.

Резкого увеличения госдолга. Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в этом году достиг почти 30 млрд. долл. Министерство финансов прогнозирует по итогам 2009 г. госдолг Украины увеличится с 13,8% валового внутреннего продукта (ВВП) до 18,9% ВВП.

Эмиссии денег. ОВГЗ, направленные на рекапитализацию банков и авансовые платежи Нацбанка в размере 9,8 млрд. грн., являются неподкрепленной товарным предложением эмиссией денег.

Что будем делать дальше?…

Однако даже этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы профинансировать взятые на себя обязательства. Во втором полугодии КМУ, скорее всего, прибегнет к усилению фискального давления. Уже сегодня можно говорить о следующих направлениях:

Повышение эффективности реализации начисленной, но не уплаченной части налоговых платежей. В частности, ГНАУ в последнее время активно взялась за работу по взиманию налоговой задолженности прошлых периодов. Кроме того, правительство сужает объемы предоставленного налогового кредита (распоряжение Кабмина № 838-р), а также минимизирует налоговые льготы.

Дальнейшее повышение ставок налогов. В частности, Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде повысить адвалорную ставку акцизного сбора на табачные изделия с 20 до 36%. По подсчетам Минфина, предлагаемое увеличение ставки акциза на сигареты позволит дополнительно привлечь в госбюджет 350-500 млн. грн. до конца этого года.

Продолжение практики зачисления возмещенного НДС в счет уплаты налогов будущих периодов, а также взимание авансовых налоговых платежей.

Таким образом, из-за существенных просчетов в процессе бюджетного планирования украинская экономика в этом году получила ряд дополнительных деструктивных импульсов. Очевидно, что если бы правительство более реалистично оценивало положение дел, многие риски фискальной политики удалось бы нивелировать. И все же Кабмин «опять наступает на грабли». Не только с экономической, но и с политической точки зрения рационально было бы закладывать в бюджет пессимистический сценарий развития ситуации. Это даст возможность избежать болезненного процесса выжимания денег из экономики с тем, чтобы профинансировать взятые на себя обязательства. Полученные же сверхдоходы свидетельствовали бы, что правительство сработало лучше, нежели ожидалось…

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)