НБУ проверит факты нарушения банками законов

Национальный банк Украины использует для целей банковского надзора информацию, предоставленную Министерством юстиции, относительно нарушений банками банковского законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в ответ на запрос министра юстиции Николая ОНИЩУКА проинформировал в письме первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

В случае выявления нарушений, к банкам будут применены адекватные меры влияния, говорится в письме первого заместителя председателя НБУ.

В своем запросе министр юстиции Н.ОНИЩУК выразил обеспокоенность ситуацией, которая стала известной во время прямой телефонной линии Кабинета министров «Общество против коррупции». В частности, речь шла о повышении одним из коммерческих банков кредитной ставки с 25,5 до 30 процентов и снятии средств с зарплатного счета в одностороннем порядке без согласия заемщика.

Н.ОНИЩУК отметил, что в последнее время участились обращения граждан в Министерство юстиции относительно повышения в одностороннем порядке процентной ставки по кредитным договорам, заключенным коммерческими банками.

«В данной ситуации коммерческие банки не учитывают законодательные изменения относительно невозможности изменения размера процентной ставки по кредитным договорам в одностороннем порядке», - отмечается в запросе министра юстиции.

Запрет в одностороннем порядке изменять условия заключенных с клиентами договоров, в том числе что касается увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам, содержится в статье 10561 Гражданского кодекса Украины и в части четвертой статье 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». При этом, в соответствии со статьями 66 и 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», государственное регулирование деятельности банков осуществляется НБУ, который имеет право требовать от банков и их руководителей устранения нарушений банковского законодательства и выполнения нормативно-правовых актов Нацбанка, отмечается в запросе министра юстиции.