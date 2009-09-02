Банк «Финансы и Кредит» увеличит уставный капитал

Акционеры банка «Финансы и Кредит» приняли решение об увеличении уставного капитала на 0,4 млрд. грн. – до 2,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров сегодня, 2 сентября.

Согласно предоставленной информации, увеличение будет происходить за счет закрытого (частного) размещения 800 млн. простых именных акций существующей номинальной стоимостью 0,50 грн. Размещение акций планируется провести в два этапа: с 12 октября по 21 октября и с 22 октября по 11 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году и сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2009 года активы банка составили 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%).

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.