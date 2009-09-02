Сегодня гривня отмечает 13-летие

Украинская национальная валюта - гривня - отмечает сегодня свой официальный 13-й день рождения: она была введена в оборот 2 сентября 1996 г. в соответствии с Указом президента Леонида Кучмы, сообщает портал Дело.

Гривня как денежно-счетная единица возникла еще во времена Киевской Руси в XI веке. Само же название "гривня" происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, который носили на шее (т.е. - на "загривке"). С XI века в Киевской Руси в обращении были так называемые "киевские" гривни, которые имели шестиугольную форму и весили 150 грамм серебра - эти деньги существовали до татаро-монгольского нашествия.

В разные исторические периоды слово "гривня" означало бронзовую монету в две с половиной копейки, со временем - в три, и, наконец, название "гривенник" получила в народе серебряная монета стоимостью в десять копеек (сохранялась эта традиция, как известно, и в советские времена).

Определенные изменения в истории гривни возникли в XIII веке, когда для новгородских слитков серебра, параллельно с названием "гривня" стало употребляться название "рубль" ("карбованец"). Уже в XV веке слитки вообще выходят из оборота, а рубль остается как денежно-счетная единица. Именно рубль становится символом русской, а затем и советской монетной системы. Гривня же продолжала существовать до XVIII века лишь как весовая монета - "гривенка".

После провозглашения в 1917 г. Украинской Народной Республики (УНР), Центральная Рада ввела в Украине новую национальную валюту - карбованец. Первая печатная купюра была стоимостью 100 карбованцев и была выпущена в декабре этого же года. Примечательно, что после введения купюры в оборот почти сразу же были зафиксированы случаи ее подделки. Позже, 1 марта 1918 г. Центральная Рада принял Закон о введении новой денежной единицы - гривни, которая делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 рубля.

В течение 1918 г. в Берлине были напечатано дензнаки в 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен (проекты двух последних были выполнены уже после провозглашения Гетьманата во главе с Павлом Скоропадским). Гетман Скоропадский, придя к власти в Украине в апреле 1918 г., возобновил как основную денежную единицу Украинского Государства рубль.

После перехода власти в Украине в декабре 1918 г. в руки Директории во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой основной денежной единицей восстановленной УНР снова была провозглашена гривня. После создания СССР, в 1922-1924 гг. была проведена денежная реформа, следствием которой стало введение в обращение советского червонца. В 1924 был установлен курс нового советского рубля, равный 1/10 червонца. Это событие стало моментом окончательного утверждения советской валюты.

Акт провозглашения независимости Украины открыл дорогу для внедрения в нашем государстве полноценной национальной валюты. Такой валютой должна была стать, согласно традициям как эпохи Киевской Руси, так и периода освободительной борьбы 1917-1920 гг., гривня. Для разменной монеты предлагались названия "сотый", "резана", но в итоге было отдано предпочтение привычной уже "копейке". В 1992 г. первые образцы украинской национальной валюты были изготовлены в Канаде.

Однако в обращение в Украине с 1992 г. была введена временная валюта, рассчитанная на переходный период, - украинский карбованец, или купоно-карбованец. Именно эта денежная единица становилась на протяжении 1992-1995 гг. жертвой инфляции, обусловленной экономическим кризисом переходного периода.

Усиление в 1995 г. и первой половине 1996 г. стабилизационных процессов в экономике создали надлежащие условия для введения гривни. 25 августа 1996 г. был опубликован Указ Президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине", в соответствии с которым реформа проводилась со 2 по 16 сентября 1996 г.

В рамках реформы по установленному курсу были пересчитаны в гривне цены, тарифы, оклады заработной платы, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан. Рублевые вклады населения были пересчитаны в гривне по курсу 100 000 карбованцев за одну гривню.

После 16 сентября 1996 г. единственным законным средством платежа на территории Украины с этого момента стала гривня. Национальным банком Украины (НБУ) в разные года вводились в оборот купюры разных образцов.

Так, наряду с купюрой образца 1992 г., в обороте "ходила" купюра образца 1994 г.

1 сентября 1997 г. в обращение введены банкноты номиналом 1 гривня образца 1995 г.

1 декабря 2004 была введена в обращение банкнота образца 2004 г.

Последняя одногривневая купюра - в теперешнем ее желто-синем исполнении - была введена в оборот 22 мая 2006 г. На сегодняшний день ее номинал является наименьшим из всех действующих купюр, наибольшим - купюра стоимостью 500 гривен.