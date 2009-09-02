Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки получать дополнительные разрешения на проведение валютных операций.

Это предусмотрено в постановлении правления НБУ №446 от 4 августа 2009 года (регистрация в Минюсте 25 августа 2009 года), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке предоставления банкам банковской лицензии, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций.

В документе предусмотрено, что банки, которые имеют письменное разрешение НБУ на осуществление неторговых операций с валютными ценностями, должны получить разрешение на осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен, принятие на инкассо), которые осуществляются в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков.

Кроме того, необходимо получить дополнительное разрешение на операций с наличной иностранной валютой (покупка, продажа, обмен), которые осуществляются в пунктах обмена иностранной валюты, работающих на основании заключенных банками агентских договоров с юридическими лицами-резидентами.

Банки, имеющие письменное разрешение Нацбанка Украины на осуществление операций по привлечению и размещению иностранной валюты на валютном рынке Украины, должны получить разрешения на осуществление торговли иностранной валютой на валютном рынке Украины (за исключением указанных в предыдущем абзаце операций) и других операций с валютными ценностями на валютном рынке Украины.

Согласно циркуляру НБУ, банки, которые имеют письменное разрешение Нацбанка Украины на осуществление операций по привлечению и размещению иностранной валюты на международных рынках, должны получить разрешение на осуществление торговли иностранной валютой на международных рынках.

В соответствии с требованиями этого постановления, с банков не будет взиматься дополнительная плата за переоформление разрешений.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что банки, размер регулятивного капитала которых менее 10 млн. евро, получают письменное разрешение на проведение указанных операций и обязаны до 2012 года увеличить регулятивный капитал до указанного уровня.