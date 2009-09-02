Завтра Литвин встретится с Пазарбазиолу

Завтра в 09.30 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с председателем Миссии Международного валютного фонда в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ВР Украины Виктория ШВЕДОВА.

Как сообщал УНИАН, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) 1 сентября прилетели в Украину с целью обсуждения вопроса подготовки проекта государственного бюджета на 2010 год.

Визит продлится до 4 сентября.

По информации МВФ, обсуждение проекта госбюджета-2010 будет проведено в рамках подготовки к приезду в Украину в конце октября миссии МВФ. Предполагается, что миссия обсудит с украинскими властями третий пересмотр программы сотрудничества stand by.

Напомним, 19 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год.

По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта Госбюджета-2010.