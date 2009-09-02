Томенко: принятие бюджета-2010 до конца года маловероятно

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает маловероятным принятие в ближайшие месяцы государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер парламента сказал сегодня журналистам в Симферополе, отвечая на вопрос, войдет ли Украина в 2010 год с новым бюджетом.

«Думаю, что шансов очень мало», – сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, парламентариям максимум удастся проголосовать «базовые параметры» бюджетного года-2010. «Возможно, мы проголосуем базовые параметры следующего года», – отметил вице-спикер, пояснив, в частности, будут приняты параметры зарплаты, пенсий и других социальных стандартов.

«Все остальное - то, что касается государственных программ, капиталовложений, - не будет проголосовано, поскольку будет очень трудно набрать 226 голосов», – считает Н.ТОМЕНКО.

«Арифметически 226 голосов нет», - отметил заместитель председателя парламента, потому что оппозиция не будет голосовать за предложенный Кабинетом министров Юлии ТИМОШЕНКО бюджет, и среди союзников БЮТ есть кандидаты в Президенты Украины, которые не поддержат документ.

«ЛИТВИН баллотируется, в «Нашей Украине» есть, очевидно, определенное количество людей, которые баллотируются, и они, исходя из того, что они кандидаты в Президенты, будут говорить, что такой бюджет они не поддержат. Оппозиция, понятное дело, не будет голосовать», – отметил Н.ТОМЕНКО.