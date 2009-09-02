НБУ проверит факты повышения банками ставок по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) намерен проверить на соответствие законодательству факты повышения банками процентных ставок по кредитам.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины, переданном агентству УНИАН, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК обратился с запросом в Нацбанк, в котором содержалась информация о фактах одностороннего повышения коммерческим банком ставок по банковским кредитам, что нарушает законодательство и нормативно-правовые акты регулятора.

«В случае выявления нарушений, к банкам будут применены адекватные меры влияния», - говорится в ответе первого заместителя главы НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА.

В своем запросе Н.ОНИЩУК указал на то, что в последнее время участились обращения граждан в Минюст относительно повышения коммерческими банками в одностороннем порядке процентной ставки по кредитным договорам.

«В указанной ситуации коммерческие банки не учитывают законодательные изменения относительно невозможности изменения размера процентной ставки по кредитным договорам в одностороннем порядке», - говорится в запросе министра юстиции.

По данным пресс-службы, запрет относительно одностороннего порядка изменения условий заключенных с клиентами договоров, в том числе, относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам, содержится в статье 10561 Гражданского кодекса Украины и в части 4 статьи 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В Минюсте отмечают, что государственное регулирование деятельности банков в Украине осуществляет Нацбанк, который имеет право требовать от банков и их руководителей устранения нарушений банковского законодательства и выполнения нормативно-правовых актов регулятора.