Ляпина: гривня обесценилась из-за эмиссионных законов

Народный депутат Украины, координатор Общественного движения «За Украину!» по вопросам защиты предпринимателей Ксения ЛЯПИНА считает, что обесценивание гривни связано с принятием эмиссионных законов, которые вынуждают Национальной банк Украины печатать деньги. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общественного движения «За Украину!».

«Мы предостерегали от принятия эмиссионных законов, и сейчас оправдывается та тенденция, которую мы прогнозировали еще летом», - заявила депутат.

К.ЛЯПИНА отмечает, что из-за отсутствия реальной информации о состоянии экономики, никто сейчас не может даже приблизительно спрогнозировать, до какой черты дойдет падение гривни.

«Даже Международный валютный фонд признает преодоление вето Президента Украины на закон, которым НБУ вынуждают напечатать 10 млрд. грн. для Евро-2012, препятствием для выделения нового транша», - отметила депутат.

«Мы предупреждали, что принятие подобных законов спровоцирует обесценивание гривни – так и произошло», - констатирует член депутатской группы «За Украину!».

К.ЛЯПИНА отметила, что в связи с нестабильным курсом валюты на рынке присутствуют высокие девальвационные ожидания. «У людей очень высокие девальвационные ожидания, - констатирует парламентарий. - А экономика – это на 50% математика, а на 50% - психология. Потому фактор ожидания очень серьезен».

«Украина может столкнуться с очень серьезным вызовом, - прогнозирует депутат. - Если в бюджет не поступят деньги МВФ, то не за что будет даже выполнять основные бюджетные обязательства».

Как сообщал УНИАН, 21 августа с.г. Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами НБУ на общую сумму не менее 9 млрд. 800 млн. грн.

Ветируя данный закон, Президент в своих замечаниях указывал, что установление такого условия внесения Национальным банком Украины в 2009 году в госбюджет сумм превышения сметных доходов над сметными расходами текущего года является авансовым финансированием расходов государственного бюджета, и фактически приведет к необходимости осуществления НБУ дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии со всеми негативными последствиями для экономики государства.

Кроме того, заметил глава государства, установление на текущий год превышения сметных доходов над сметными расходами в объеме 9,8 млрд. грн., по оценке Национального банка Украины, не отвечает реальным прогнозным доходам банка.

Сегодня, 2 сентября, на украинском межбанковском валютном рынке торги долларом США открылись котировками 8,5370/8,5740 грн./дол., на 12.00 цены возросли до 8,6050/8,6350 грн./дол. На момент закрытия торгов ценовые уровни достигли значений 8,6480/8,6860 грн./дол.