Сегодняшний день был отмечен резким падением гривни

Сегодняшний день был отмечен резким падением обменного курса гривни, подчеркнул в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, спрос на иностранную валюту в среду был очень сильным, что и обусловило падение гривни. «Бычьи настроения по национальной валюте подкреплялись двумя важными факторами», - сообщил экономист. Во-первых, считает он, рынок почувствовал, что НБУ отказался от массивных интервенций и не будет поддерживать курс в ближайшем будущем.

Во-вторых, добавил экономист, в СМИ появились сообщения о том, что миссия МВФ недовольна положением дел в экономической политике и может приостановить сотрудничество с Украиной, что может означать замораживание четвертого транша в размере 3,9 млрд. долл. «Мы неоднократно высказывали прогноз, что транш будет перенесен на 2010 г., однако на рынке до сих пор не существует консенсуса по этому вопросу», - отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару закрылись котировками 8,6480/8,6860 грн./долл.

Ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2940/12,3605 грн./евро.

В 11:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.