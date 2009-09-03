Иена стабильно высока к евро

Курс японской иены продолжает торговаться на максимальной отметке за последние 7 недель по отношению к единой европейской валюте на фоне ожиданий публикации макроэкономических данных в Европе, сообщает k2kapital..

В частности, сегодня европейское статистическое агентство сообщит об объеме розничных продаж в зоне евро в июле, который в годовом исчислении мог снизиться на 2,2%.

Кроме того, на курс японской валюты положительно влияет снижение японских фондовых рынков, что в свою очередь стимулирует спрос на относительно безопасную японскую валюту.

В то же время евро торгуется на самой низкой отметке за последние две недели против американского доллара вследствие спекуляций относительно того, что ЕЦБ сохранит т учетную ставку на низком уровне.

Доллар торгуется на уровне $1,4268 за евро против $1,4164 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 92,17 иены/$ против 91,95 иены/$ накануне. К евро курс японской валюты составляет 131,53 евро против 131,54 иены/евро в предыдущую торговую сессию.