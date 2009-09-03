Гайтнер призывает и дальше тянуть мировую экономику из пропасти

Усилия Соединенных Штатов Америки и других стран в борьбе с глобальным экономическим кризисом позволили вытянуть мировую экономику "из пропасти", однако сворачивать антикризисные программы экономического стимулирования пока рано, заявил министр финансов США Тимоти Гайтнер на брифинге в Вашингтоне, сообщает k2kapital..

По его словам, еще рано отказываться от чрезвычайных мер по стимулированию экономики. Гайтнер заявил, что необходимо продолжать поддерживать экономику до тех пор, пока признаки окончания рецессии не станут более очевидными. Преждевременное сворачивание антикризисных программ - классическая ошибка, которую совершали правительства во времена прежних рецессий, отметил глава американского казначейства.

Это заявление стало ответом на призывы некоторых европейских стран о сворачивании чрезвычайных программ по поддержке экономики.