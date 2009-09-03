МФК удвоит инвестиции в Украину

Международная финансовая корпорация (МФК) намерена в два раза увеличить объем инвестиций в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе МФК, розданном сегодня перед запланированным брифингом с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и исполнительного вице-президента МФК Ларса ТАНЕЛЛА, который находится в Украине с рабочим визитом.

«Наша цель – помочь компаниям-клиентам МФК пережить кризис, а также поддержать усилия Украины, направленные на преодоление кризиса. В 2010 финансовом году мы планируем удвоить объемы наших инвестиций в Украину, направляя средства в финансовый сектор, аграрную отрасль и сферу энергоэффективности», – отметил Л.ТАНЕЛЛ.

Также в пресс-релизе говорится, что антикризисная программа МФК в Украине включает консультативную помощь украинским банкам для усовершенствования управления их портфелем и проблемной задолженностью, а также финансовую поддержку клиентов в этом секторе экономики.

Программа деятельности МФК в реальном секторе экономики ориентирована в ближайшей перспективе на поддержку существующих клиентов МФК, а в долгосрочных планах – на помощь Украине в том, чтобы максимально усилить ее аграрный потенциал. «Мы видим возможности аграрного сектора по всей цепи – от производства, поставки и переработки до сбыта продукции, что позволит обеспечить наибольшее влияние на развитие аграрной сферы», – подчеркнул Л.ТАНЕЛЛ.

Еще одним важным долгосрочным приоритетом МФК в Украине является расширение финансирования в сфере энергоэффективности.

Справка УНИАН. Украина стала членом Международной финансовой корпорации (МФК) в 1993 году. МФК уже инвестировала в Украину почти 1,2 млрд. долл. в рамках 48 проектов в финансовом секторе, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, а также в сфере торговли и услуг.