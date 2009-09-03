«Вато» сконцентрировала 95,98% УФ "Промфинбанка"

Или 671 835 акций

ООО «Вато» сконцентрировало 95,976429% уставного фонда ОАО «Промышленно-финансовый банк» (Кременчуг, Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщили в руководстве банка. Согласно сообщению, пакет собственника – 671 835 акций, что составляет 95,976429% уставного фонда банка. Справка УНИАН. ОАО «Промышленно-финансовый банк» входит в группу небольших банков. По состоянию на 1 октября 2008 года чистые активы банка составляли 216,141 млн. грн, кредитный портфель – 143,722 млн. грн, собственный капитал – 60,244 млн. грн. На 1 октября 2008 года компания "Вато" владела 83,74% акций ОАО "Промфинбанк".

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