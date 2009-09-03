Курс доллара в банках повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,60 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 2 сентября, продают – по 8,74 грн./долл., что дороже на 0,8%.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,66 грн./долл., по продаже – 8,70-8,80 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% по сравнению со 2 сентября и составляет 12,20 грн./евро, продажи – на 1%, до 12,49 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,355 грн./евро, по продаже – в пределах 12,30-12,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 сентября повысился на 1,7% – до 0,2597 грн./рубль, продажи – на 1,2%, до 0,2748 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,245-0,27 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,265-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,64 грн./долл., что на 1% дороже, чем вчера, курс продажи – 8,78 грн./долл., что на 1,15% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,70 грн./долл., по продаже – 8,75-8,90 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,1% по сравнению со 2 сентября и составляет 12,29 грн./евро, продажи – на 1,5%, до 12,55 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,90-12,40 грн./евро, по продаже – в пределах 12,45-12,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению со 2 сентября повысился на 2,4% и составляет в среднем 0,2589 грн./рубль, продажи – на 1,8%, до 0,2769 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,27 грн./рубль, по продаже – 0,27-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,60/8,80 грн., евро – 12,20/12,55 грн., рубль – 0,24/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,45/8,77 грн., евро – 11,90/12,80 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,52/8,70 грн., евро – 12,00/12,40 грн., рубль – 0,261/0,271 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,985, к евро – 11,35467, к российскому рублю – 0,24974.