Гривня садится на жесткую диету. Доллар худеть не собирается…

Гривня отпраздновала свое 13-летие новым скачком на украинском валютном рынке. Обменный курс именинницы резко упал, а ее соперник – доллар продолжил и дальше прибавлять в весе. 3 сентября на межбанке котировки снова взвинтились – 8,5575/8,7250 грн./долл. Украинские банки покупают зеленый в среднем по 8,60 грн./долл., что на 0,7% дороже, чем 2 сентября, продают – по 8,74 грн./долл., что больше на 0,8%. Последний раз так значительно доллар набрал в весе в конце февраля этого года. Многие эксперты усматривают причину в том, что, во-первых, рынок прочувствовал на себе отказ НБУ от массивных интервенций, т.е. регулятор не собирается поддерживать курс в ближайшем будущем. Во-вторых, негативно на рынок влияет ситуация с Международным валютным фондом, который недоволен экономической политикой Украины и грозится разорвать сотрудничество (вслед за ним от нас могут отвернуться и другие «партнеры»). А это может означать замораживание четвертого транша в 3,9 млрд. долл. Причем специалисты финанализа не раз говорили о возможном переносе получения этих средств МВФ на 2010 год. А раз нет на рынке консенсуса в этом вопросе, то нет и стабильности.

И еще один фактор. Приближается время «Ч» - до 7 сентября Украина должна оплатить в полном объеме потребленный в августе газ. А зная, какими методами страна рассчитывается за газ, можно с уверенностью говорить об очередной эмиссии. В список провокаторов падения гривни стоит добавить и шаткое положение Нафтогаза. На повестке дня реструктуризация его долгов. Эту проблему компания обещает решить до конца года. Но смущает только одно, что именно российские инвесторы–держатели облигаций выступают против такой рассрочки. Может, решить вопрос помогут польские договоренности Тимошенко и Путина, но это - «бабка надвое сказала»… Устные результаты встречи украинского и российского премьеров в Гданьске, конечно, радуют – газ закупать Россия разрешит меньше контрактной цифры, но желательно их зафиксировать на бумаге. Ведь в тот же день Газпром заявил, что о пересмотре официальных договоренностей речь идти не может… Так что, пока не будут внесены изменения в газпромовско-нафтогазовские контракты, никакие позитивно-популистские заявления украинских властей учитывать не приходится.

Есть еще один вспомогательный момент «диеты» нацвалюты - грядущие выборы. Они во всей чехарде играют главную скрипку. Наши випы сейчас заняты отнюдь не спасением утопающей Украины, а ее перекройкой. Им не до прогнившей политики регулятора, не до покрывшейся мхом промышленности, и даже не до впечатлений инвесторов, во главе угла – кто, где и сколько стоит «одобрям»… Занятые личностными разборками они подзабыли и о бюджете. Тимошенко даже пригласила МВФ поучаствовать в росписи нищих закромов на 2010 год. Миссия фонда быстро откликнулась – легче самой все составить, чем потом слать ультиматумы, на которые ответа не дождешься, да и сделают точно наоборот. Правда, у успешных бизнесменов принято табу на допуск к главным финансовым документам. Но, видно, у нашей власти другая традиция – на международном уровне признавать свою не состоятельность… Есть еще одно но – нынешний бюджет. Нацбанк признает, что значительный уровень его дефицита является риском для стабильности курса нацвалюты. Только за январь-июль госбюджет сведен с дефицитом более 15 млрд грн. А при этом государственный долг Украины достиг 33,3 млрд. долл. И его рост, по мнению экспертов, продолжится…

И.о. министра финансов Игорь Уманский утверждает, что для резких колебаний курса национальной валюты на данный момент не существует экономических предпосылок. «Ситуация должна быть взята под контроль Национальным банком. Более того, у Нацбанка есть все возможности это сделать. К сожалению, не в полной мере это происходит, поэтому есть возможность у определенных игроков на этом рынке не всегда рыночно себя вести».

Учитывая политическую ситуацию, которая в данном вопросе играет определяющую роль, многие знатоки финансового рынка не активно откликаются на просьбу прокомментировать положение дел. Так, эксперт одной влиятельной инвесткомпании, пожелавший остаться неназванным, отметил: «Тема скачков курсов валют слишком заполитизирована, поэтому прогнозировать какие-либо колебания на сегодня практически невозможно. В общих чертах можно отметить, что резкое повышение стоимости американской валюты в последние несколько дней связаны с негативными ожиданиями населения и спекуляциями на валютном рынке». Он описал перспективы гривни не в розовом цвете.

Не звучал оптимизм и в прогнозе руководителя информационно-аналитического центра «Forex Club» Николая Ивченко. По его мнению, падение курса гривни связано с тем, что Национальный банк не выходил на рынок с интервенциями (только с продажей валюты физлицам для погашения кредитов), а также с тем, что в больших объемах валюту покупали компании, возможно, для погашения своих кредитов. Но стоит ожидать небольшой стабилизации курса, поскольку НБУ выйдет на рынок с интервенциями. Однако, как утверждают дилеры, объемы интервенций не удовлетворяют рынок настолько, чтобы можно было стабилизировать курс гривни. При этом он упомянул и про 7 сентября – день расчета за российский газ. «Однако, на сегодня еще не известно, закупает ли Нафтогаз валюту для данный оплаты, поскольку расчет может быть проведен «бартером», - сказал эксперт.

В свою очередь, кандидат экономических наук Александр Охрименко считает, что в связи со снижением инвестиционной привлекательности украинской экономики приток внешних заимствований в этом году проблематичен. Только материнские зарубежные компании готовы инвестировать деньги в свои украинские «дочки». Рыночный инвестиционный капитал устремился на рынок США и стран Западной Европы как более доходный и менее рискованный.

«В результате, выплата внешних долгов стала главным фактором, влияющим на девальвацию гривни: украинские должники вынуждены покупать валюту, предложение которой ограничено, на украинском рынке, и перечислять кредиторам за рубеж. В результате за первое полугодие текущего года правительством и частными бизнесом было перечислено зарубежным инвесторам более 6,6 млрд. долл. по предыдущим долгам. Но все долги не погашены. До конца года надо будет отдать еще около 2-3 млрд. долл. Наиболее проблемными для наших должников являются август и декабрь - на эти месяцы припадает самые крупные выплаты», отметил эксперт.

Подытожить можно только одним – курс, конечно, стабилизируется, т.е. резко падать не будет. Но и доллар не перестанет набирать в весе. Жаль, но нас ждут не лучшие времена…

Оксана Павловская (УНИАН)