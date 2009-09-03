Немыря опровергает существование письма МВФ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ опровергает информацию о существовании письма Международного валютного фонда (МВФ) к правительству Украины, в котором фонд якобы высказал недовольство тем фактом, что в Украине с 1 сентября не произошло повышения цен на газ для населения. Об этом он заявил сегодня журналистам после заседания кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также Г.НЕМЫРЯ заявил, что во время последнего пребывания в Украине председатель МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ никаких интервью не давала, и назвал не соответствующими действительности любые цитаты в прессе со ссылкой на нее.

Как писали СМИ, 31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивания экономической ситуации в стране. «Если такие отклонения (бюджетного дефицита – УНИАН) будут результатом умышленной политики, которая противоречит духу и целям программы, мы прекратим сотрудничество. Мы не намерены принимать участие в политике, которая приведет к углублению экономического кризиса», – сказал он. При этом М.АЛЬЕР добавил, что такое решение может быть принято, если власть страны будет провоцировать инфляцию и подрывать стабильность банковской системы.

2 сентября т.г. Управление Секретариата Кабинета Министров Украины по связям со СМИ констатировало очередное безосновательное нагнетание истерии вокруг сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом.