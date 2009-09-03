Украина проведет переговоры с МФО

Украинская делегация 3-8 октября в Стамбуле проведет переговоры с представителями международных финансовых организаций, в том числе с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

По его словам, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и международных финансовых организаций.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит Г.НЕМЫРЯ.