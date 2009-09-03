Минфин предлагает урезать содержание ВР

Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2010 год предлагает выделить на содержание Верховной Рады 477 млн. грн., что на 195 млн. грн. меньше, чем заложено в текущем году.

Об этом пишет газета «Дело» (№138), ссылаясь на заместителя председателя Регламентного комитета парламента Сергея САСА (фракция БЮТ).

По его словам, выделяемых денег хватит лишь на выплату заработной платы народным депутатам и сотрудникам аппарата.

«Рада уже погрязла в долгах. Я даже не представляю, что будет, если нам еще больше урежут финансирование», - заявил С.САС.

Глава Регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ добавил, что для того, чтобы просуществовать до конца года, депутатам нужно как минимум 97 млн. грн. дополнительно. «Иначе работники аппарата перестанут получать зарплату, депутаты - командировочные, также мы не сможем финансировать их проживание в гостинице», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Чтобы не допустить «финансового коллапса», руководство парламента обратилось с просьбой к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО выделить деньги из стабилизационного фонда.

Вместе с тем, как пишет газета, в Кабмине о проблемах парламента ничего не знают. «Если такое обращение будет, мы его рассмотрим. Но я о нем впервые слышу», - заявил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

В случае, если парламент не сумеет добиться увеличения финансирования, депутатам придется в следующем году существенно сократить штат сотрудников аппарата Верховной Рады, а в командировки ездить за свой сет, отмечает газета.

По словам С.САСА, сложная ситуация с финансированием высшего законодательного органа возникла впервые за последние 10 лет. «Недофинансирование отдельных направлений имело место в последний раз где-то в 1995-1996 годах», - сказал депутат.

По его словам, народные депутаты уже «проели» все лимиты. «Кроме отсутствия бензина, имеется задолженность перед авиакомпаниями, растет долг за трансляцию заседаний парламента», - отметил С.САС, уточнив, что профильный комитет на данный момент как раз занимается подсчетами всех долгов. По его словам, около 10 млн. грн. на сегодняшний день парламент задолжал гостинице «Киев», в которой проживает часть депутатов. Еще 18 млн. грн. «належало» с прошлого года за капитальный ремонт здания парламентских комитетов по ул. Садовой, 3.

Чтобы избежать катастрофических последствий для парламента, С.САС намерен встретиться с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО и объяснить ей ситуацию с финансированием парламента. «Я постараюсь встретиться с Юлией Владимировной, думаю, ей нужно объяснить некоторые нюансы, о которых ей наверняка не докладывают», - сказал депутат.