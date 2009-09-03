Дополнительные разрешения для банков не повлияют на курс валют

Необходимость получения коммерческими банками дополнительный разрешений для работы с агентскими пунктами обмена валют не повлияет на курсовую динамику.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Он считает, что такие меры Нацбанка направлены на ограничение спроса на валюту, в частности, путем ужесточения условий работы пунктов обмены валюты.

«Как я понимаю, любые дополнительные требования, которые вводятся, они должны в некоторой степени связать руки различным операторам рынка, в данном случае обменникам, для того, чтобы у нас была минимальной возможность доступа, в том числе населения, к обменникам», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

При этом эксперт назвал такой шаг НБУ «попыткой бороться с последствиями, а именно различными курсами на межбанке, на наличном рынке и официальным курсом», а не с причинами сложившейся ситуации.

А.ЖОЛУДЬ уверен, что данная мера не окажет существенного влияния на курс гривни.

Данное мнение поддерживает заместитель председателя правления «Проминвестбанка» Вячеслав КРАВЕЦ, которые считает, что основной целью, которую преследует НБУ, принимая подобные решения, является определенная чистка в рядах обменников, при этом влияния на курс такая мера не окажет.

«Основной курс Нацбанка, как регулятора, в этом вопросе он понятен – наверное, уже количество агентских пунктов обмена валют не отвечает тем ожиданиям, которые регулятор предъявляет к подобного роду бизнесу», - сказал В.КРАВЕЦ.- Это инфраструктурная вещь, и она не сильно влияет на курсовые колебания, и это делается не для того, чтобы влиять на курс. На курс влияет масса вещей, начиная от макроэкономических и заканчивая ожиданиями простых людей, вот это в совокупности и складывается в потенциальном изменении курса, но никак не агентские договора с пунктами обмена».

В.КРАВЕЦ также отметил, такие новшества практически не затронут крупные банки, которые в своем большинстве не работают по агентским соглашениям с обменниками, при этом небольшие банки будут вынуждены «в борьбе долго и нудно доказывать необходимость того или иного агентского соглашения».

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №446 от 4 августа 2009 года (регистрация в Минюсте - 25 августа 2009 года) обязал банки получать дополнительные разрешения на проведение валютных операций.

В документе предусмотрено, что банки, которые имеют письменное разрешение НБУ на осуществление неторговых операций с валютными ценностями, должны получить разрешение на осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен, принятие на инкассо), которые осуществляются в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков.

Кроме того, необходимо получить дополнительное разрешение на операций с наличной иностранной валютой (покупка, продажа, обмен), которые осуществляются в пунктах обмена иностранной валюты, работающих на основании заключенных банками агентских договоров с юридическими лицами-резидентами.