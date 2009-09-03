Финансисты не ожидают ничего хорошего от предвыборной кампании

Пессимистически настроенные финансисты не ожидают ничего хорошего от предвыборной президентской кампании, пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя возможное влияние президентской гонки на финансовый сектор страны.

«Война заявлений политиков обостряет нервозность среди резидентов, особенно населения. Это негативный фактор с точки зрения курсовой стабильности, а также возобновления доверия к банковской системе», - констатирует Алексей БЛИНОВ, экономист Astrum Investment Management.

Как отмечает издание, события осени - зимы нынешнего года, вероятно, будут разворачиваться по сценарию конца 2008 г., включая паническое бегство вкладчиков из банков, введение нового моратория на досрочное снятие депозитов, обвал гривни и массовые спекуляции на валютном рынке. Число финучреждений, которые придется спасать, может увеличиться в несколько раз.

С другой стороны, оптимисты считают, что кандидаты на должность главы государства, которые сейчас находятся при власти, чтобы склонить на свою сторону электорат, будут прилагать максимум усилий для поддержки экономической стабильности, а, главное, курса гривни.

«В канун выборов правительство и Нацбанк будут прилагать значительные усилия, чтобы удержать курс гривни относительно доллара, поскольку это имеет серьезное социальное значение. Для банков это положительный сигнал, ведь значительная часть их обязательств номинирована в долларах. Кроме того, предвыборная кампания обычно сопровождается заводом капитала в Украину. Это может положительно отразиться как на экономике страны, так и на банковской системе», - объясняет Дмитрий РОМАНОВИЧ, начальник аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital.

Вторая, не менее мощная волна сотрясения для финансистов будет непосредственно после выборов. Связана она будет с ожидаемым изменением руководства Национального банка Украины, поскольку Владимиру СТЕЛЬМАХУ, который утратит поддержку Виктора ЮЩЕНКО, придется уйти, пишет еженедельник.

Два самых вероятных кандидата на высший государственный пост будут пытаться протянуть на должность председателя НБУ «своих» людей, но не исключено, что при выборе кандидатуры главного банкира страны симпатии Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА могут совпасть.

По мнению экспертов, самые высокие шансы возглавить ведомство имеет нынешний председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО. Реальным конкурентом для председателя совета Нацбанка может стать Сергей ТИГИПКО, который «рулил» банковским ведомством во время «оранжевой революции» и зарекомендовал себя как «антикризисный» менеджер. «Интересно, что оба кандидата полностью устраивают как Юлию ТИМОШЕНКО, так и Виктора ЯНУКОВИЧА. Именно поэтому, независимо от того, кто из них победит на выборах, в первую очередь будут обсуждаться именно эти кандидатуры», - объяснил изданию один из банкиров.

В то же время, отмечают «Комментарии:», некоторые эксперты считают, что в случае победы В.ЯНУКОВИЧА на кресло председателя Нацбанка могут претендовать экс-председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН, бывший заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ, экс-вице-премьер Николай АЗАРОВ. Но в этом случае заручиться поддержкой большинства в парламенте будет непросто.

Альтернативными кандидатурами в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО могут стать нынешние сотрудники «второго эшелона» НБУ, которыми впоследствии будет несложно управлять (бывший заместитель председателя НБУ Александр САВЧЕНКО и нынешний заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ), а также нынешний председатель ГНАУ и совладелец “БрокБизнесБанка” Сергей БУРЯК.

Однако, независимо от того, кто станет следующим Президентом Украины, кампания по спасению банковской системы продолжится, отмечают «Комментарии:». В то же время, по мнению экспертов, контроль со стороны МВФ позволит избежать прошлогодней ситуации, «когда избранные банки в угоду политическим (а возможно и коммерческим) интересам главы страны получали миллиарды». «Фонд не допустит, чтобы его транши растранжиривались на пустышки. А без его денег Украине не обойтись», - сообщил заместитель председателя правления одного из банков.

Однако, как отмечает издание, список претендентов на рекапитализацию за счет государства, как и перечень «любимчиков», которые получают львиную долю рефинансирования, может претерпеть определенные изменения.

«Все будет определяться текущими ситуативными выгодами сторон. В списке банков-претендентов на капитализацию в зависимости от конъюнктуры может оказаться любой крупный банк (точнее, владелец банка)» - объяснил «Комментариям:» начальник отдела секторной аналитики группы компаний «ТЕКТ» Дмитрий ТОМАШЕВСКИЙ.