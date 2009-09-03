Эксперт: 400 млн. грн. помогут банку «Финансы и Кредит»

400 млн. грн. дополнительного капитала окажут позитивное влияние на финансовую устойчивость банка «Финансы и Кредит».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Он считает, что этой суммы будет достаточно для покрытия кредитных рисков, и банку не потребуется дополнительного капитала в 2009 году.

В то же время, сообщил аналитик, условия реструктуризации еврооблигаций банка со сроком погашения в 2010 году, которые в настоящее время определяются, в основном зависят от переговоров с держателями данных бумаг. Цена этих еврооблигаций в данный момент зависит исключительно от условий реструктуризации, полагает Я.СТЕЦИК.

Как сообщал УНИАН, акционеры банка «Финансы и Кредит» 2 сентября т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 0,4 млрд. грн. – до 2,4 млрд. грн.

Согласно предоставленной информации, увеличение будет происходить за счет закрытого (частного) размещения 800 млн. простых именных акций существующей номинальной стоимостью 0,50 грн. Размещение акций планируется провести в два этапа: с 12 октября по 21 октября и с 22 октября по 11 декабря 2009 года.