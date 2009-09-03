Эксперты связывают повышение курса доллара с паникой населения.

Как рассказал УНИАН начальник отдела стратегий «ОТП Банка» Евгений ЗИНОВЬЕВ, платежи за газ и покупка валюты для расчетов по международным кредитам создают спрос на валюту, но в данный момент эти факторы не являются решающими. На сегодня на рынке наблюдается паника среди населения.

«Мы столкнулись с самоусиливающимся процессом: рост курса доллара провоцирует спрос на доллар, в свою очередь, спрос на доллар вызывает рост курса доллара и так далее по кругу. В данных условиях, продавцы валюты резко ограничили предложение долларов, что также стимулирует рост курса», - говорит банкир.

По его мнению, в данных условиях действия Национального банка Украины по мобилизации гривни с рынка не приводят к успеху, потому что курс растет в основном за счет сокращения предложения валюты (объем торгов на межбанке не растет). Нацбанк может снизить курс доллара, только обеспечив значительное предложение валюты, считает Е.ЗИНОВЬЕВ.

«Удешевление доллара возможно, только если Национальный банк выйдет на рынок со значительными интервенциями», - отметил банкир.

Кроме того, по словам директора департамента казначейства «БГ Банка» Виктора ЕРАСОВА, регуляторная политика Нацбанка содействует падению гривни и подорожанию доллара, в частности, речь идет о некоторых регуляторных мерах НБУ в монетарной сфере.

«На повышение стоимости американской валюты также могли повлиять негативные ожидания рынка. И, например, через 5 дней ситуация изменится – гривня может немного укрепиться», - говорит В.ЕРАСОВ. Он считает, что последующие колебания национальной валюты во многом будут зависеть от действий регулятора.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Forex Club» Николая ИВЧЕНКО, сегодняшнее повышение курса доллара по отношению к гривне связано с тем, что вчера Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями (только с продажей валюты для физлиц на погашение их валютных кредитов). Кроме того, эксперт объясняет это тем, что вчера в больших объемах валюту покупали иностранные компании, возможно, для погашения своих валютных кредитов. Сегодня стоит ожидать небольшой стабилизации курса, поскольку НБУ выйдет на рынок с интервенциями. Однако, как утверждают дилеры, объемы интервенций не удовлетворяют рынок настолько, чтобы можно было стабилизировать курс гривни, отмечает эксперт.

Н.ИВЧЕНКО подчеркнул, что обесценивание гривни может быть связано с тем, что до 7 сентября Украина должна рассчитаться за газ с Россией. Однако на сегодня еще не известно, закупает ли «Нафтогаз» валюту для данных расчетов, поскольку расчет может быть проведен бартером.

В одной из финансовых компаний УНИАН высказали мнение о том, что тема колебаний курсов валют слишком заполитизирована, поэтому прогнозировать какие-либо колебания на сегодня практически невозможно. Эксперт компании отметил, что резкое повышение стоимости американской валюты в последние несколько дней связаны с негативными ожиданиями населения и спекуляциями на валютном рынке.