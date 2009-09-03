Платежная платформа LiqPAY открывает API

Платежная платформа LiqPAY открывает рынку возможности легко и быстро организовать сервис приема платежей по банковским пластиковым картам, осуществления денежных переводов, поддержки финансовых транзакций, управления платежами и электронной верификации личности клиента.

Платформа онлайн-платежей LiqPay представила уникальный продукт: набор API для разработчиков платежных приложений, включающий комплекс технологических средств и функций, которые выполняют роль подключаемых интерфейсов между сторонним программным обеспечением и транзакционными механизмами liqpay. Проще говоря, используя технологию API, вы получаете полный доступ к возможностям LiqPay, но не задумываетесь о технической стороне.

«Мы уверены что новые технологии реализации платежных систем через платформу LiqPAY позволят банкам, финансовым компаниям и интернет-сервисам получить практически неограниченные возможности для расширения своего бизнеса и получения дополнительной прибыли без лишних затрат на создание собственных дорогостоящих программных продуктов», – говорит Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет.

В частности, банки и финансовые организации, сети киосков и обменных пунктов получают возможность проводить финансовые операции в автоматическом режиме и обналичивать средства со счетов LiqPAY в банкоматах и кассах. Также система позволит любому пользователю встраивать на своем ресурсе готовые платежные терминалы, создавать свои платежные системы, легко и просто строить бонусные, дисконтные и прочие программы лояльности для клиентов. Для того, чтобы воспользоваться этими уникальными возможностями, достаточно зайти на https://liqpay.com/?do=pages&p=apibank и следовать инструкции по инсталляции сервиса.

"API верификации (mobilepermit.com) позволяет проверить не только правильность № мобильного телефона, но и проводить электронное удостоверение личности клиента. - говорит заместитель Председателя Правления ПриватБанка Александр Витязь, - безусловно клиент в каждом случае дает разрешение на предоставление своих персональных данных конкретному сервису. Сегодня мы готовы дистанционно удостоверять личности более 10 млн. клиентов ПриватБанка. Эти сервисы востребованы банками, авиакомпаниями, операторами связи (например, peoplenet.ua при помощи этого API оформляет контрактные подключения через интернет), любыми предприятиями где требуется идентификация клиента по паспорту. В перспективе мы не исключаем работы с ЗАГСАМи и обработку голосов избирателей".

Система LiqPay работает на рынке с 2007 года и позволяет осуществлять онлайн платежи и денежные переводы при помощи банковской платежной карты и мобильного телефона. При этом, для пересылки или получения денег необходимы лишь пластиковая карта VISA, MasterCard и мобильный телефон.

Сервис доступен для абонентов любого оператора мобильной связи и карт, выпущенных любым банком мира. Разработчиком и расчетным центром LiqPAY выступает крупнейший украинский банк и один из лидеров восточноевропейского рынка пластиковых карт - ПриватБанк. Платежная система LiqPAY имеет высочайший уровень безопасности. Каждая транзакция в системе требует подтверждения через динамический пароль, который приходит в виде SMS на номер мобильного телефона. Деньги на карточку переводятся моментально, а комиссия за услуги минимальна.

Справка УНИАН. API - Интерфейс прикладного программирования (англ. Application Programming Interface) — набор готовых констант, структур и функций, используемых при программировании пользовательских приложений и обеспечивающих правильное взаимодействие между пользовательским приложением и операционной системой.